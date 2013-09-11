У ДАІ хочуть повернути систему перездачі іспитів для повторного отримання прав

Також у ДАІ хочуть запровадити систему накопичення водіями штрафних балів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Центру безпеки дорожнього руху ДАІ МВС України Сергій Будник заявив сьогодні на круглому столі в газеті "Комсомольская правда в Украине".

За його словами, після ухвалення в 2008 році нових ПДР повторність складання іспитів на відновлення прав управляти транспортним засобом залишилася тільки за створення аварійної ситуації та їзду в нетверезому стані.

"Було доручення підготувати закон про нарахування штрафних балів. Такий закон було розроблено і внесено до Верховної Ради, але, на жаль, чомусь було відхилено народними депутатами. І сьогодні у нас складається ситуація, що водії по п'ятдесят разів порушують, платять штраф і ніякої відповідальності не несуть. Тому питання введення штрафних балів вимагає врегулювання, для того щоб людина відчувала відповідальність", - сказав Будник.