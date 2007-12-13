Звільнені автобудівники отримають компенсацію від фонду глобалізації

Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації здійснив перший платіж Франції для допомоги звільненим працівникам Peugeot-Citroën та Renault.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, загальна сума платежу становить 3,81 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія схвалила дві перших заявки на компенсацію з Фонду вирівнювання наслідків глобалізації для звільнених за скороченням штатів працівників французьких автомобільних компаній Peugeot-Citroën та Renault 25 червня цього року.

Заявка для колишніх працівників Peugeot-Citroën була подана на суму 2 млн. 558 тис. 250 євро, для колишніх працівників Renault – на 1 млн. 258 тис. євро.

Європейський Фонд вирівнювання наслідків глобалізації є частиною Європейської політики реструктуризації, який дає можливість реагувати на звільнення працівників внаслідок глобалізації. Фонд може надавати допомогу, коли йдеться про одночасне звільнення тисячі і більше осіб.

Фонд було створено наприкінці 2006 року.