Десять кращих двигунів року

Автомобільне видання Wards Auto World (США) підбило підсумки свого щорічного конкурсу з вибору десятьох кращих двигунів року.

Десять кращих моторів протягом двох місяців обирали редактори журналу Wards Auto World з 37 претендентів. Відповідно до правил конкурсу кожен мотор повинен виготовлятися серійно, а також встановлюватися на автомобіль, який призначений для американського ринку і надійде в продаж не пізніше першої чверті 2008 року. При цьому вартість самої машини не повинна перевищувати 54 тисячі доларів.

Підсумковий список переможців виглядає так:

1. Дволітровий турбомотор з системою безпосереднього вприску палива FSI концерну Volkswagen

2. Трилітровий двигун BMW

3. Трилітровий турбований двигун BMW

4. Трилітровий тубродизель Daimler AG

5. 5,7-літровий бензиновий V8 HEMI

6. 3,5-літровий V6 компанії Ford

7. 4,6-літровий V8 компанії Ford

8. 2,3-літровий турбомотор компанії Mazda

9. 3,5-літровий V6 компанії Nissan

10. 3,5-літровий V6 компанії Toyota

Такий конкурс проводиться вже 13 років. Призи компаніям, чиї двигуни були визнані журналом кращими, будуть вручені на моторшоу в Детройті, яке відкриється в січні наступного року.

Автолента