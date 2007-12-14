Десять кращих двигунів року
Американська версія
Автомобільне видання Wards Auto World (США) підбило підсумки свого щорічного конкурсу з вибору десятьох кращих двигунів року.
Десять кращих моторів протягом двох місяців обирали редактори журналу Wards Auto World з 37 претендентів. Відповідно до правил конкурсу кожен мотор повинен виготовлятися серійно, а також встановлюватися на автомобіль, який призначений для американського ринку і надійде в продаж не пізніше першої чверті 2008 року. При цьому вартість самої машини не повинна перевищувати 54 тисячі доларів.
Підсумковий список переможців виглядає так:
1. Дволітровий турбомотор з системою безпосереднього вприску палива FSI концерну Volkswagen
2. Трилітровий двигун BMW
3. Трилітровий турбований двигун BMW
4. Трилітровий тубродизель Daimler AG
5. 5,7-літровий бензиновий V8 HEMI
6. 3,5-літровий V6 компанії Ford
7. 4,6-літровий V8 компанії Ford
8. 2,3-літровий турбомотор компанії Mazda
9. 3,5-літровий V6 компанії Nissan
10. 3,5-літровий V6 компанії Toyota
Такий конкурс проводиться вже 13 років. Призи компаніям, чиї двигуни були визнані журналом кращими, будуть вручені на моторшоу в Детройті, яке відкриється в січні наступного року.