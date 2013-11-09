Jeep відкликає нові Grand Cherokee

За інформацією видання autoevolution, проблему виявили в моделях, зроблених у період з 8 січня по 20 серпня цього року. Всього під кампанію з відкликання потрапляють 91599 примірників Grand Cherokee, пише mir-cross.com.

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Несправність виявляється у тому, що на приладовій панелі одночасно загоряються значки ABS, ESP і інших функцій. Потім вони, як і все підсвічування приладової панелі, гаснуть. В результаті, функції систем активної безпеки виявляються відключеними, що може призвести до аварійної ситуації.

Компанія Jeep запрошує всіх власників Grand Cherokee, чиї автомобілі були зроблені в зазначений період, відвідати офіційні СТО марки для безкоштовного усунення несправності.