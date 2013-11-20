Кеннеді міг би пережити замах, якби не його ортопедичний корсет - лікар

Таку думку висловив колишній співробітник лікарні Parkland у Далласі Кенет Сейлієр, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Сейлієр був черговим лікарем реанімаційного відділення, куди доставили пораненого Кеннеді. Молодому лікарю, який став свідком останніх хвилин життя Кеннеді, було тоді 27 років.

За його словами, на Кеннеді був ортопедичний корсет для підтримки спини, оскільки він із юності страждав від хронічних болів, які посилилися після поранення під час Другої світової війни.

"Перша куля, якою був убитий Президент, пройшла через м'які тканини в задній частині його плеча й вийшла в області трахеї. Ця ж куля вбила губернатора штату Техас Джона Коннеллі, який сидів спереду в президентському лімузині, влучивши йому в груди, а потім зачепивши його праву руку й стегно, куля повністю звалила Коннеллі на сидіння машини", - заявив Селієр.

Проте уражений першим пострілом Кеннеді не зігнувся, а продовжував сидіти прямо, лише трохи схиливши голову. Наступної секунди пролунав ще один постріл, який виявився смертельним.

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"Він продовжував сидіти прямо й був хорошою мішенню, тому що на ньому був корсет, що дозволило Лі Харві Освальду уразити Президента другим пострілом. Я думаю, цієї трагедії не сталося б, якщо б він сповз униз так само, як Коннеллі", - пояснив лікар.

35-й Президент США був убитий у Далласі 22 листопада 1963 року під час поїздки до штату Техас. Офіційна комісія Уоррена, сформована за слідами злочину, прийшла до висновку, що вбивство - справа рук вбивці-одинака Освальда. Багато американців при цьому вважають, що Кеннеді став жертвою змови.