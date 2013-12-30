Світло обов'язково переможе пітьму

Надходить новий календарний рік, а також свято Різдва Христового. Перше – традиційний рубіж для підсумків, друге – джерело натхнення, долучення до великої містерії, де народження Святого Немовляти символізує перемогу світла над пітьмою.

Для мене особисто 2014-ий знаменує початок другого року поза Україною. Набагато раніше за репресії, які мали місце стосовно євромайданців, я пізнав на власному досвіді і зубодробильні методи «Беркуту», і прийоми дізнання наших слідчих органів, і «принади» пенітенціарної системи.

У 2001-му проти мене порушили справу за дії, які «доблесні правоохоронці» воліють називати «масовими заворушеннями». Той самий «злочин» інкримінували і частині учасників євромайдану. Моя кримінальна справа не лише не закрита і по цей день, але народжені десятки інших справ проти сучасних борців з режимом. Разом узяте це означає те, що зло, яке несе в собі побудована в Україні система, має стійкий імунітет до масових протестів. Але зло може і має бути подолане.

Можна довго застановлятися над тим, чому зло, втілене в українських держчиновниках призову-2010, є таким невмирущим. Можна розмірковувати над тим, наскільки теперішній Янукович ввібрав у себе Кучму тринадцятирічної давнини і наскільки перевершив його у цинізмі. Можна глянути глибше і, проаналізувавши ситуацію 1991-1992 років, дійти закономірного висновку, що багато проблем сьогоднішньої України криється у комуністичній системі, яка не зникла, а лише мімікрувала; у непроведеній люстрації, у неочищених лавах чиновників-державотворців…

Все це можна і треба робити. Але зараз не про те. Зараз над Євромайданом сходитиме Різдвяна зірка, благословляючи та захищаючи його.

У ці дні, сповнені очікування дива, я хочу побажати усім вам (ні, усім НАМ, бо серцем, помислами і сподіваннями я – з Україною) дійти славної перемоги у священній борні з нечистю всіх ґатунків та мастей. І з тою, котра сидить у високих кріслах, і з тою, яка носить погони та віддає команду «фас!», і готова розтерзати будь-який мирний протест. Гоголь колись писав, що увесь цей чортівський легіон никає християнською землею до Різдва, а потому летить у тартарари. Я бажаю всій нечисті відправитися туди, де їм і належить бути, – у пекло, а нам – раювати на очищеній, оновленій землі.

Я щиро зичу усім здоров’я і довголіття, яке знадобиться, щоб піклуватися про Україну, я бажаю витримки і мужності – вам їх не позичати, проте хай Господь примножить ваші сили стократно, укріпить дух і дасть ще більше наснаги. Вітаю вас і ваші родини з Новим роком та Різдвом Христовим, покладаю надії на вас і на Божу ласку, що неодмінно буде з вами. І вірю від усього серця, що та «нова радість», про яка споконвічно оспівується в українських колядках, прийде дуже скоро і залишиться в серцях назавжди. Ми переможемо!

Христос ся рождає!