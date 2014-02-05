Провідні компанії зернового господарства, тваринництва та птахівництва і плодоовочевої галузі чекають на зустріч з Вами!

Місце проведення: Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза».

11-13 лютого 2014 року відбудуться найбільші зимові агропромислові виставки «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрукти. Овочі. Логістика», на яких виробники сільськогосподарської продукції зможуть вибрати все необхідне до нового аграрного сезону.

24 000 кв.м загальної площі виставок;

близько 500 провідних компаній, в тому числі 159 іноземних;

19 країн-учасниць: Австрія, Бельгія, Білорусь, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Корея, Нідерланди, Німеччина, Польща, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція та Швеція;

Національні експозиції Німеччини, Франції, Нідерландів, Канади, Данії, колективна експозиція Туреччини.

Серед учасників виставок такі відомі компанії: Basf, Big Dutchman International, Bondioli & Pavesi, Buhler, DACS - Forez, De Laval, Dow Seeds, Gaspardo, GEA - Farm, Guerletub SAS, Haka Planen, I -TEK, Josera, Siloking, Riela, KMZ Industries, Westeel, Аграрна Індустріальна Компанія, Агріматко, Агро-Союз, Агро-Темп, Альбіон, Амако Україна, Арай, Араміс, Арсенал, Брусвяна, БТУ-Центр, Вітера, Владам-Юг, Деметра, Ерідон, Завод елеваторного обладнання, Завод Кобзаренка, Київ - Атлантик, КЕТ Україна, Ламборгіні, Монсанто, Полнет - Україна, Приват Лізинг, Реаком, Річ Харвест, Торнум, Цехаве Корм, Шауер та багато інших.

Ділова програма виставок стане незамінним джерелом інформації для фахівців, які працюють у сільськогосподарській галузі. Численні семінари, конференції, майстер-класи, «круглі столи» нададуть відповіді з найбільш актуальних питань у зерновому господарстві, тваринництві та птахівництві і плодоовочевій галузі.

Серед заходів ділової програми:

- Практичний бізнес-семінар: «Як заробити 1 мільйон гривень на ягідниках?». 12 лютого, 10:30 – 13:00, павільйон № 1, конференц-зал № 2.

Організатори: ТОВ «Брусвяна»; Дирекція виставки «Фрукти. Овочі. Логістика 2014».

- Науково-практичний семінар: «Досягнення економічно доцільної врожайності кукурудзи на площі 1000 га і більше». 12 лютого, 9:00 – 14:00, павільйон № 3, конференц-зал № 6.

- Міжнародний семінар-практикум: «Годівля високопродуктивних корів як ефективна профілактика метаболічних хвороб». 12 лютого, 10:00 – 17:00, павільйон № 1, конференц-зал № 4.

Як важливий спосіб розвитку зовнішньоекономічних зв'язків на виставці Agro Animal Show відбудеться масштабна подія для фахівців у галузі тваринництва України - День Франції. Метою його проведення є обмін досвідом провідних французьких і вітчизняних фахівців свинарства та молочного скотарства, налагодження партнерських контактів та презентація новітніх технологій. Тема дев'ятого Дня Франції: «Французькі ноу-хау в свинарстві», «Насіння кукурудзи та продукція свинарства: з поля до столу, якість - це найголовніше», «Перспективи та вигоди молочного скотарства». 12 лютого, 9:00 - 17:00 павільйон № 3, конференц-зал № 2;

Серед яскравих подій виставок - оголошення переможців всеукраїнських конкурсів «Агробренд 2014» та «Лікар-ветеринар року», яке відбудеться 11.02 о 18:00 на урочистому прийомі з нагоди відкриття виставок для їх учасників.

Години роботи виставки:

11-13 лютого - з 09-00 до 17-00 (вхід для відвідувачів до 16-30). «КиївЕкспоПлаза» (м.Київ, вул. Салютна, 2-б, вхід безкоштовний).

www.grainexpo.com.ua, www.animal-show.kiev.ua та www.freshexpo.kiev.ua

телефони дирекції: (044) 490-64-69 та (044) 461-93-68.