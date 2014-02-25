В Києві відбудеться розширене засідання Федерації роботодавців м. Києва, керівництва ФРУ та керівників столичних підприємств

В засіданні візьмуть участь: Голова Федерації роботодавців міста Києва - Андрій Антонюк, заступник Голови Ради Федерації роботодавців України – Дмитро Олійник, Голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» - Іван Плачков, Голова Української будівельної асоціації – Лев Парцхаладзе та ще понад 40 керівників відомих київських підприємств – столичних роботодавців, зокрема КП «Київський метрополітен», ПАТ «Київметробуд», ПАТ «Київміськбуд-2», ВАТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Оболонь» ВАТ «Будіндустрія», ПАТ «Укрпластик», ЗАТ «Фанплит» та інші.

На засіданні розглядатимуться питання:

- про наслідки соціально - політичної кризи, тотальної недовіри людей до органів державної влади, тривалої рецесії економіки, падіння промислового виробництва та вплив цих факторів на можливе закриття київських підприємств, втрату робочих місць та вимушені звільнення працівників;

- про сьогоднішні випадки захвату та блокування роботи підприємств під виглядом революційних заворушень, про провокаційні заяви/заклики невідомих осіб відносно сумнівності права на власність суб’єктів малого та середнього бізнесу;

- як забезпечити безпечне та нормальне життя людей, як створити належні умови для нормальної та безпечної роботи підприємств в умовах нової Конституції та стрімко змінюваного законодавства України ?

- про вимоги столичних роботодавців щодо перших кроків та завдань до нової проєвропейської влади та Уряду;

- про створення реального антикорупційного органу та гарячої лінії спільно з представниками Євромайдану, владою та роботодавцями.

Федерація роботодавців міста Києва на початку лютого зверталася з офіційним запрошенням до Голови КМДА Макеєнка В.В., але зустріч так і не відбулась.

Довідка. Федерацію роботодавців м. Києва визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу. Загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах, що входять до складу ФРК склала 266 719 осіб, що складає 19,2 % від загальної чисельності зайнятого населення у м. Києві. Тел.: (067) 278 95 17