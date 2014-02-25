26 лютого - 1 березня виставка–ярмарок «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці Спорту
Ця виставкова подія напередодні початку календарної весни - нагода порадувати себе та своїх близьких і рідних обновами до весняного сезону.
Виставки-ярмарки у Києві вже давно стали популярними серед покупців. Саме тут є можливість вибору. Запрошуємо на виставку-ярмарок товарів легкої промисловості «Сезон ВЕСНА» у Київському Палаці спорту
Жінки, які віддають перевагу класичному стилю, не залишаться байдужими до якості і ексклюзивності одягу сучасних українських виробників.
Не забувають на виставках і про чоловіків: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, українського, польського, турецького виробництва.
Шуби і дублянки різноманітних барв, фасонів, розмірів виробництва України, Росії, Польщі, Словаччини, Туреччини. «Весняні» ціни.
Шикарний асортимент виробів зі шкіри різних відтінків і кольорів, розмірів і довжини - це найкращі, в Україні і не тільки, рукавички вінницьких шкіргалантерейних фабрик «Імідж-Галант» і «Шкіргалант».
На виставці-ярмарку представлено великий вибір сезонного взуття. Для тих, кому подобається купувати наперед – розпродаж взуття із зимових колекцій.
Доповнити свій гардероб яскравим шарфом або сумкою зможе кожен бажаючий – такий великий та різноманітний вибір модних шарфів, хусток та сумок на виставці.
Особливою популярністю у покупців користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.
Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне - до душі. Завітайте на ярмарок і упевнитесь у цьому самі.
Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
Детальна інформація за телефонами: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11