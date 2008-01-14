Ахметов на відкритті спорткомплексу ”Дельфін” (фоторепортаж)

У Донецьку після реконструкції відкрили спортивний комплекс «Дельфін» із 50-метровим басейном.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті, України, на урочистій церемонії були присутні президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій БУБКА, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК, Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, народні депутати Рінат АХМЕТОВ, Борис КОЛЕСНІКОВ, Володимир ЛАНДИК та інші.

У спортивному комплексі, окрім 50-метрового басейну, є кілька спортивних залів. На базі басейну планується створити спортивну школу із плавання, синхронного плавання і стрибків у воду.

«Зараз як ніколи Україна потребує сучасні спортивні бази, стадіони, зали й арени», – зазначив Сергій БУБКА.

«Щойно відкритий басейн стане центром розвитку водних видів спорту. Адже тут є всі умови для виховання нового покоління чемпіонів», – запевнив президент НОК.

У рамках відкриття спорткомплексу відбулися показові виступи юних спортсменів і перші міські змагання з плавання.

Фото УНІАН