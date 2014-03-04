Круглий стіл «Російсько-український конфлікт: чи можливий переможець?»
5 березня (середа) 2014 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
«Російсько-український конфлікт: чи можливий переможець?»
Організатор - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
Масштаб конфлікту. Які сторони в ньому участь?
Розстановка сил і позиції гравців. Хто потенційні політичні і військові союзники Росії і України в цьому конфлікті?
Економічний аспект. Чи витримає економіка Росії війну за Крим і Україну?
Суспільні настрої в Криму. Російська військова присутність у Криму очима жителів півострова. Чого чекають жителі АР Крим від Москви і Києва?
Можливі сценарії розвитку подій. Короткостроковий і довгостроковий прогноз розвитку ситуації.
Учасники круглого столу:
ОЛЕКСАНДР ЩЕТІНІН - генеральний директор РІА «Новий Регіон»
ДМИТРО ТИМЧУК, керівник Центру військово-політичних досліджень
ЮРІЙ РОМАНЕНКО - політичний експерт
ІГОР УМАНСЬКИЙ, в.о. міністра фінансів України у 2009-2010 роках
ЄВГЕН КУРМАШОВ - експерт Інституту Горшеніна
СЕРГІЙ ЗГУРЕЦЬ - військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express
Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.
АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)