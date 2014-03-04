5 березня (середа) 2014 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл

«Російсько-український конфлікт: чи можливий переможець?»

Організатор - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

Масштаб конфлікту. Які сторони в ньому участь?

Розстановка сил і позиції гравців. Хто потенційні політичні і військові союзники Росії і України в цьому конфлікті?

Економічний аспект. Чи витримає економіка Росії війну за Крим і Україну?

Суспільні настрої в Криму. Російська військова присутність у Криму очима жителів півострова. Чого чекають жителі АР Крим від Москви і Києва?

Можливі сценарії розвитку подій. Короткостроковий і довгостроковий прогноз розвитку ситуації.

Учасники круглого столу:

ОЛЕКСАНДР ЩЕТІНІН - генеральний директор РІА «Новий Регіон»

ДМИТРО ТИМЧУК, керівник Центру військово-політичних досліджень

ЮРІЙ РОМАНЕНКО - політичний експерт

ІГОР УМАНСЬКИЙ, в.о. міністра фінансів України у 2009-2010 роках

ЄВГЕН КУРМАШОВ - експерт Інституту Горшеніна

СЕРГІЙ ЗГУРЕЦЬ - військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express

Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)