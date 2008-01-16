Тимошенко на обговоренні програми уряду (фото)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що під час доопрацювання Програми діяльності Кабінету міністрів було враховано половину з майже трьох тисяч пропозицій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час громадських слухань Програми діяльності уряду.

«Ми почали підготовку програми не після виборів, а під час виборів разом із громадськістю. Після формування демократичної коаліції й уряду ми отримали доручення Президента й разом із Президентом і з усією командою почали знову вдосконалити програму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, за час громадського обговорення програми уряд одержав понад 2,5 тис. пропозицій, з яких було враховано більше половини.

«Мета нашої команди полягає в тому, щоб у жодному випадку уряд не відривався від інтелектуальної частини нашого суспільства», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО необхідність проведення громадських слухань Програми діяльності Кабміну.

Уже 16 січня на черговому засіданні уряду програму планується прийняти в цілому. 17 січня спливає 30-денний термін, відведений законодавством Кабміну для розробки програми своїх дій і передання її для затвердження до Верховної Ради.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНІАН