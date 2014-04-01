Проект "Життя 24": зробіть крок до безпеки

У цей нелегкий час ми повинні відчувати впевненість та спокій у тому, що наша сім'я, рідні та близькі знаходяться в безпеці. Що домівка, в яку ми вклали стільки душі, часу та сил, у надійності від злих, неправомірних посягань та безглуздих нещасних випадків. Ми, як батьки, просто зобов'язані бути впевненими, що наші діти захищені, де б вони не знаходилися: удома, в школі, в парку чи у дворі. Пропонуємо скористатися послугами прийому та обробки тривожних сигналів цілодобовим диспетчерським центром "Життя 24".

Як це працює?

У критичній ситуації людина натискає тривожну кнопку SOS на датчику від компанії. Оператор центру "Життя 24" з'ясовує причину тривожного сигналу, оповіщає родичів та викликає необхідні екстрені служби.

Для безпеки будинку

Автономні датчики "Життя 24" контролюють безпеку будинку від пожежі, затоплення та появи чадного газу 24 години на добу у вашу відсутність. В аварійній ситуації датчики відправляють в диспетчерський центр інформацію про конкретну подію, що сприяє виклику необхідної екстреної служби. Наприклад, при загорянні оператор викличе саме службу пожежної охорони та сповістить Вас.

Визначення місцезнаходження

Для контролю безпечного місцезнаходження дітей, рідних похилого віку, пропонуємо спеціальний датчик - "Трекер", який визначає місцезнаходження до 1 метра. Датчик має екстрену кнопку SOS та здатність зв'язатися з оператором, як мобільний телефон.

Турбота про людей похилого віку

Для літніх людей пропонуємо браслет з вбудованою тривожною кнопкою та датчик падіння у вигляді кулона. Натискання екстреної кнопки SOS на браслеті або кулоні допоможе в найкоротші терміни покликати на допомогу або отримати необхідну консультацію. Більше того, кулон автоматично здійснить екстрений виклик при падінні, навіть якщо людина не може натиснути екстрену кнопку . Підключитися до послуги прийому тривожних сигналів диспетчерським центром "Життя 24" можливо і у власному мобільному телефоні. Ви будете відчувати впевненість, отримувати цілодобову підтримку та безпеку вашого будинку та рідних.