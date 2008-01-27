Потяг «Київ - Івано-Франківськ» збив шістьох осіб віком 17-20 років

Сьогодні в 0.56 у Здолбунівському районі Рівненської області на 213-му км перегону “Здолбунів – Івачкове” поблизу залізничної платформи "Семилітка" під час проходження пасажирського потяга "Київ - Івано-Франківськ" було смертельно травмовано шістьох осіб віком 17-20 років.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ці особи по залізничному полотну поверталися з клубу у с.Івачкове додому у с.Здовбиця.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.