У Києві відбудеться Перший щорічний фестиваль культур OUTLOOK World Culture Festival

10 липня 2014 року о 18:00 за адресою: вул. Велика Житомирська 2А, Ball-room готелю InterContinental Kiev відбудеться Перший щорічний фестиваль культур OUTLOOKWORLDCULTUREFESTIVAL та офіційне відкриття інтернет-видання про світ THEOUTLOOK.COM.UA.

THEOUTLOOK.COM.UA – це міжнародне тримовне інтернет-видання про світ і для світу, у якому висвітлюються культурні, дипломатичні та соціальні події різних куточків нашої планети і України як невід'ємної його частини.

OUTLOOKWORLDCULTUREFESTIVAL є першим міжнародним фестивалем, що представляє культури різних країн і традиції народів світу в Україні.

Програма вечору включатиме: урочисту церемонію відкриття (виступ головного редактора THEOUTLOOK.COM.UA, Надзвичайного і Повноважного посла і представника державних структур України); презентацію різних країн світу (відео-візитка, танцювальні та музичні номери, дегустація традиційних напоїв і страв); проведення майстер-класів з народних ремесел. Також постійно діятиме виставка національних костюмів світу, експозиція картин і фотографій зарубіжних митців, дегустація кухонь народів світу.

Захід проводиться за підтримки Державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» та за участю представників дипломатичного корпусу в Україні.

Заявки на участь у заході із зазначенням Ваших даних (ПІБ, контактний номер телефону та ЗМІ, який Ви представляєте) просимо надсилати до 9 липня 2014 року (до 12:00) на електронну адресу mail@theoutlook.com.ua або звертатися за телефоном: (050) 469 65 96.