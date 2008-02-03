Шведські дороги посипають сіллю з цукром

Дорожня сіль, наполовину змішана з цукром, уповільнює іржавіння автомобіля на 50% і зменшує потрапляння в природу важких металів, які є в дорожній солі, повідомляє шведська газета "Нюа Вермландс-Тіднінген".

Крім того, нова суміш довше лежить на дорогах, і вони при цьому швидше висихають, повідомляє газета з посиланням на експертів дорожнього управління Швеції, які протягом трьох останніх зим тестують згадану суміш на дорогах західної провінції Вермланд.

"Тепер нам не доводиться виїжджати і обслуговувати дороги по кілька разів", - цитує керівника проекту РІА "Новости".

Проект дорожнього управління Швеції зіткнувся, проте, з кількома проблемами. Одна з них полягає в тому, що цукор в шість разів дорожче соли. Управління поки що не може імпортувати промисловий цукор, тому використовується звичайний, харчовий.

Інша проблема викликана поведінкою диких тварин. Поласувати як дорожньою сіллю, так і цукром люблять, зокрема, лосі, що мешкають в місцевих лісах. Тому в дорожню суміш учені пробують зараз додавати хвойний екстракт. Лосям не подобається його запах, і в дорожньому управлінні Швеції сподіваються таким чином тримати тварин подалі від доріг.