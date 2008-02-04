Нашим митникам хабарів достатньо, а польські вимагають ще й зарплати...

Польські митники, повільно розкорковуючи східний кордон, вимагають від прем`єра Туска збільшити зарплатню. Запропонованою ним добавкою в 500 злотих (140 євро) вони не спокусилися, вимагаючи втричі більшої винагороди та поліпшення умов праці на українському, білоруському та російському кордонах. Служба на цих постах для польських митників, можна подумати, є чимось на кшталт екзилу, де рік стажу має бути за три.

Ознайомишся з такими вимогами і мимоволі подумаєш - ось він, Європейський Союз і його цінності. Чесні польські митники не в змозі прогодувати сім`ю, а тому вимагають від Варшави достойної зарплати. Дисциплінарний статут, кодекс честі і польські закони, підігнані під лекала Брюселю, забороняють їм отримувати нелегальні доходи. Невже в Речі Посполитій немає анекдотів про митників і полісменів, які не знають де та каса і зарплатна відомість, аби тільки у них був свій дорожній знак та свій метр кордону?

Ілюзії. Оff the record водії великих і малих вантажівок, що витягнулися по обидва боки кордону, розкажуть Вам протилежне. Хабарі поляки брали і беруть, і такса залежить від вантажопідйомності. Кілька днів тому автор перетинав польсько-український кордон у якості пасажира "бусика", у який було втиснуто пару тонн конкурентноздатного на українському ринку канцелярського приладдя. Пан офіцер, просунувши голову у салон, зауважив, що товар підлягає миту. Сотня мертвих американських президентів у паспорті його не втішила, як, втім, і друга. "Замало, пане", - пролунало від нього. Кордон ми перетнули за триста.

Ціна проходження через українську митницю - то окрема розмова. Скажу лише, що вона, ця ціна, зросла вдвічі порівняно з груднем, з посиланням на те, що операція "Контрабанда-стоп-2" посилила контроль, і самим контролерам потрібно платити вдвічі більше. Геть як в 2005-му.

Однак наші хоча б не страйкують, вимагаючи формального збільшення зарплати…

Станіслав Голубенко, Ягодин-Київ