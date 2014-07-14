Прес-конференція голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики Олександри Кужель
09:43, 14 липня 2014Разное
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15 липня (вівторок) 2014 року в 11:30 в прес-центрі ІА УНІАН відбудеться прес-конференція голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики ОЛЕКСАНДРИ КУЖЕЛЬ.
Питання, винесені на обговорення:
Проміжні підсумки моніторингу фактів рейдерського захоплення бізнесу і незаконного перерозподілу прав власності в період президентства Віктора Януковича.
Правові кроки по поверненню законному прав власності постраждалим від рейдерських атак власникам.
Дії української влади щодо запобігання нової хвилі рейдерських воєн» в країні.
Ситуація у низці резонансних господарських спорів в Києві.
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