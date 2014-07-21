УПЦ МП доставила у Слов’янськ 7 тонн гуманітарної допомоги

Як повідомили УНІАН у Київській єпархії УПЦ МП, допомогу було зібрано на столичних парафіях. Збір допомоги, її транспортування було організоване соціальний відділом Київської єпархії та відділом зовнішніх церковних зв’язків церкви.

Колона з гуманітарним вантажем складалася з трьох автобусів. Групу очолив клірик Київської єпархії протоієрей Захарій Керстюк, який має досвід служіння в гарячих точках, зокрема, у Лівії та Сирії.

”В суботу 19 липня о 4 годині ранку колона з гуманітарною допомогою вирушили від Києво-Печерської лаври. Проїжджаючи блок-пости української армії, священнослужителі мали спілкування з українськими військовими, яким дарували молитвослови, а також передавали частину допомоги, за що солдати дякували та зустрічали групу привітно”, - розповіли у Київській єпархії. У неділю, 20 липня, після літургії у храмі святого Олександра Невського у місті Слов’янську, київські священики роздавали допомогу мешканцям міста. Допомогу змогли отримати близько 1500 осіб.

”Привезеного вантажу не вистачило всім потребуючим, тому необхідність у допомозі мешканцям Слов’янська є дуже великою. Планується, що ВЗЦЗ УПЦ спільно з соціальним відділом Київської єпархії, по мірі збору гуманітарної допомоги по парафіях Києва, організовуватиме відправку вантажів на схід з адресною доставкою продуктів та речей першої необхідності”, - зазначив протоієрей Керстюк.