58-річна жінка вже втретє падає у 7-метровий колодязь

На Тернопільщині врятували 58-річну мешканку села Жолоби Кременецького району, яка впала у 7-метровий колодязь.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, цього разу жінку виявив сусід, який прийшов по воду і почув крики з глибини.

Рятувати потерпілу приїхали кремезні працівники Кременецького райвідділу МНС, які вже не вперше приїздять до цієї жінки, - потерпіла падає у цей колодязь вже втретє. Рятувальники кинули мотузку жінці, яка стояла по шию у воді. З другої спроби вони таки її витягли, хоча вже біля самого верху мотузка, якою себе обв’язала потерпіла, ледь не зісковзнула. На щастя, рятувальники встигли підхопити жінку. Медики, які приїхали на місце пригоди, видимих тілесних ушкоджень у неї не виявили.