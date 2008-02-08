Ющенко просить керівників митниці не ховатися по лікарняних (додані фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав митників не перешкоджати кадровим ротаціям у відомстві, «тікаючи на лікарняний».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у ході сьогоднішнього засідання колегії Державної митної служби України.

«Прийшло нове керівництво, безумовно, формується нова кадрова політика. Я б хотів звернутися до всіх, кого це стосується, дайте можливість по-новому сформувати політику в даному питанні. Кого б це не стосувалося, майте честь, не тікайте на лікарняний, не ховайтеся від роботи. Розберіться так, як це потрібно в такого роду питаннях розбиратися службовцям, співробітникам однієї структури», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Нам не потрібно подавати приклади до того, щоб затягувати організацію роботи тієї або іншої митниці на тижні, а то й на місяці», - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що основними якостями українського митника повинні бути моральність і професіоналізм. «Мені б дуже хотілося, щоб люди, які працюють в митній службі, розуміли, що вони представляють нашу державу, - сказав В.ЮЩЕНКО. - Мені б не хотілося українську митницю бачити ..., навіть зовні ... щоб вона нагадувала середньовіччя”.

В.ЮЩЕНКО сказав, що відвідав колегію для того, щоб закликати Держмитслужба “зробити все для того, щоб з приходом нового керівництва митниці держава відчула, що митниця набагато ефективніше може працювати».

Як повідомляв УНІАН, головою Державної митної служби України 24 грудня 2007 року був призначений Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Після призначення він заявив, що за наслідками роботи митниць у січні 2008 року може бути змінений керівний склад митниць.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН