Найбільший сальтисон в Україні (фото)

9 лютого в Евпаторії приготували найбільший в Україні сальтисон – виріб з м`яса і м`ясопродуктів. За задумом організаторів, сальтисон вагою більше 100 кг виконаний у формі Кримського півострова, його довжина - 2 м, ширина - 1 м, висота - 22 см.

Досягнення євпаторійців зафіксували офіційні представники національного проекту Книги рекордів України - акредитованого партнера Книги рекордів Гіннеса.

«Скуштувати гігантський сальтисон зможуть всі свідки кулінарного рекорду», - зазначають організатори.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН