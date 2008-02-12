Мер Сум називає «ультиматумом» страйк перевізників

Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ називає «політикою ультиматумів» страйк перевізників, які вимагають підвищити вартість проїзду у маршрутних таксі до 1,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МІНАЄВ повідомив на прес-конференції.

«Політики ультиматумів, страйків і ганебного «викручування рук» не повинно бути в питаннях перевезення пасажирів у місті Суми», - сказав Г.МІНАЄВ.

Мер повідомив, що на його адресу 11 лютого надійшло звернення від об’єднання громадян «Сумська міська асоціація автомобільних перевізників» з проханням невідкладно розглянути та задовольнити вимоги перевізників щодо погодження вартості проїзду в розмірі 1,50 грн., відміни рішень виконавчого комітету Сумської міської ради №№ 39,40,41 від 31.01.08 щодо порядку надання документів для визначення вартості проїзду, погодження коефіцієнтів для розрахунку вартості проїзду пасажирів в автобусах, що працюють на регулярних маршрутах в режимі маршрутного таксі в м. Суми та встановлення планової вартості на послуги з перевезення пасажирів цим видом транспорту.

Г.МІНАЄВ наголосив, що перевізники відновлять роботу маршруток лише після виконання цих вимог. “Утім, я особисто переконаний, що громада міста не повинна бути заручником приватних структур і виконувати їх вимоги, надані в ультимативній формі», - сказав мер Сум.

Г.МІНАЄВ заявляє, що для подальшого діалогу перевізники мають поновити роботу і тільки після цього влада обговорюватиме порушені ними питання.

Водночас міський голова повідомив про першочергові дії, що здійснює влада для запобігання виникнення подібних ситуацій. Зокрема, він зазначив, що на маршрутах у обласному центрі працює весь транспортний парк комунального підприємства «Електроавтотранс» - 60 тролейбусів, також перевезення здійснюють 10 приватних автобусів великої місткості.

Він пообіцяв, що у березні винесе на сесію Сумської міської ради проект рішення щодо виділення коштів для погашення кредиторської заборгованості КП «Електроавтотранс» банку «Хрещатик» у розмірі 2,5 млн. грн. за придбання у 2005 році 10 тролейбусів за рахунок власних фінансових ресурсів підприємства.

Крім того, протягом трьох років міська влада Сум має намір подвоїти тролейбусний парк за рахунок коштів міського і державного бюджетів, а також розробити політику заохочення підприємців до сприяння розвитку комунального пасажирського транспорту.

Г.МІНАЄВ сьогодні особисто вибачився перед сумчанам за проблеми у транспортному забезпеченні і запевнив жителів Сум, що «докладає максимум зусиль» для подолання цих проблем.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого зранку на дороги міста Суми не вийшли близько 600 мікроавтобусів, що здійснюють перевезення в режимі маршрутного таксі. Перевізники добиваються виконання своєї вимоги щодо підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі з 1 грн. до 1,50 грн. Цю вимогу вони ставлять ще з минулого року.

Кілька тижнів тому Сумський міськвиконком прийняв рішення про підвищення з 15 лютого вартості проїзду в Сумах з 1 грн. до 1,25 грн.