Естонський інтернет-магазин продав радянський танк

Естонський інтернет-магазин okidoki продав радянський танк T-55 виробництва 1970 року, повідомляє Лента.ру з посиланням на Delfi.lt. Покупець заплатив за танк 70 тисяч євро.

Танк з`явився на полицях інтернет-магазину в суботу, 9 лютого. Таким чином, на його продаж знадобилося менше тижня. Про попереднього власника відомо мало. Це російськомовний латвійський підприємець.

Про танк, натомість, відомо те, що він знаходиться в Ризі і був зареєстрований як тракторна техніка. Машина зберіглася в “оригінальному стані”, але не стріляє.

Середній танк Т-55 створений на базі танка Т-54Б, відрізняючись збільшеним боєкомплектом і підвищеною потужністю двигуна (540 к. с.). Він розрахований на екіпаж з чотирьох бійців. Його запас ходу становить від 480 до 500 кілометрів. Існує понад десять модифікацій цього танка.