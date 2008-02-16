В Одесі легковик врізався у маршрутку: є жертви

В Одесі загинув пасажир мікроавтобуса, в який врізався легковий автомобіль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 лютого о 12.35.

Водій автомобіля "Деу Ланос", дівчина 1986 року народження, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу в русі та скоїла зіткнення з маршрутним мікроавтобусом, в результаті чого він перекинувся.

Внаслідок ДТП один пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув в кареті "швидкої допомоги", а ще двоє пасажирів мікроавтобуса та водій автомобіля отримали тілесні ушкодження.

Мікроавтобус здійснював пасажирські перевезення по 115-му міському маршруті. На час скоєння ДТП в салоні знаходилось 4 пасажирів.