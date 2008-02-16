У Макіївці Донецької області на шахті "Чайкіно" (ДП "Макіївугілля") рятувальники знайшли тіло гірника, що загинув під завалом 15 лютого.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби у Донецьку, тіло прохідника було знайдене сьогодні під завалом у 2-му західному вентиляційному штреку пласта М3 о 10.55.

Тіло загиблого піднято на поверхню і передано до бюро судово-медичної експертизи Макіївки. За трагічним збігом обставин, сьогодні загиблому виповнилося б 42 роки.

Як повідомляв УНІАН, о 5.00 15 лютого на шахті "Чайкіно" у Макіївці на одній із ділянок сталося обрушення порід крівлі. Під завал потрапили четверо прохідників. В результаті дій рятувальників через три години двоє гірників були вилучені з-під завалу живими і госпіталізовані. Ще один гірник від отриманих травм помер уже на поверхні. Доля четвертого шахтаря залишалася невідомою.