Шуфрич Кістяна Нога стане головною ударною силою Партії регіонів?

Регіоналу Нестору Шуфричу доведеться 2–3 тижні провести в гіпсі. Це «щастя» нардеп заробив під час сутички з конвоєм Рудьковського в клініці. Три відважні нардепи намагалися не віддати щільно упакованого (див фото) екс-міністра для транспортування назад у СІЗО. А конвой не мав наміру залишати підопічного під опікуванням сторонніх, нехай навіть і відомих осіб.

В процесі інциденту правоохоронці були вимушені зайнятися перетяганням вручну автомобіля нардепа Лук`янова (разом з самим Лук`яновим всередині). Мабуть, регіонал намагався машиною заблокувати виїзд з клініки. І треба ж такому було трапитися, щоб на тому самому місці, куди конвой «звалив» машину з недоторканним нардепом всередині, опинився інший недоторканний... ну, або його кінцівка. До речі, треба віддати належне міліції, ні до одного, ні до іншого депутата в процесі підняли-колоду-весело-перенесли-поклали-колоду вони і пальцем не торкнулися.

А Шуфрич заробив, скажемо прямо, не тільки відмінний привід для самопіару, але і «знак відмінності», що здалеку впадає в очі.

Певна річ, подібної «приємності» і ворогові не побажаєш. Але раз вже так сталося, візьму на себе сміливість рекомендувати Несторові Івановичу декілька варіантів використання неочікуваної «обновки».

Найтривіальніший варіант, який уже досить заяложений: використовувати гіпс для того, щоб друзі і вороги писали на ньому добрі і, відповідно, недобрі побажання, а після закінчення терміну перебування в гіпсі опублікувати «Пригоди ноги Шуфрича».

Можна стукати гіпсом по трибуні Верховної Ради, обіцяючи зустріч з кузькіною мамою всім прихильникам НАТО.

В особливо напружених моментах гіпс непогано замінює кастет, як випливає з особистого досвіду Семена Семеновича Горбункова – головного героя фільму «Діамантова рука». Правда у виконанні Шуфрича «удар гіпсом» має виглядати еротичніше – із замахом ногою... а якщо ще і з розвороту – пильна увага преси гарантована на місяць вперед.

«Кістяна нога» чудово підійде для блокування дверей в президію парламенту. Причому Шуфрич, на відміну від крісла, яке досі використовували з цією метою, має ще і можливість кричати як в маршруці: «Водію, закрий двері... ти мені ногу притис!» вносячи додаткове сум`яття до процесу парламентських розборок.

Якщо вірити повідомленню прес-служби Партії регіонів в тій його частині, що рентген Шуфричу чи то зробили, чи то «доробили» не у п`ятницю ввечері, коли він одержав травму, а в суботу в другій половині дня. І якщо допустити, що весь цей час Нестор Іванович провів... під рентгеном, то Шуфрич, що злегка фосфоресціює і глухо постукує гіпсом, цілком може згодитися для того, щоб на всі прогнозовані медиками 2–3 тижні з гарантією очистити приміщення Верховної Ради. Причому, не тільки сесійну залу, а всю будівлю – включаючи буфети, туалети, підсобки і підвали.

Правда, самому Шуфричу весь цей час доведеться провести на беззмінній вахті. Але, як показав вечір п`ятниці, відважний нардеп здатен на будь-які подвиги.

Віра Сорока, Київ