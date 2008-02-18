На Херсонщині через вибух газу в будинку загинула 12-річна дівчинка

У Херсонській області унаслідок вибуху газу у приватному житловому будинку загинула 12-річна дівчинка, 14-річна сестра і мати загиблої були травмовані.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, інцидент стався увечері 17 лютого в с. Чорнобаївка Білозерського району.

45-річну матір госпіталізували до обласної лікарні з опіками 1-2 ступеню.

Збитки, завдані вибухом, встановлюються. Триває слідство.