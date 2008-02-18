На Херсонщині через вибух газу в будинку загинула 12-річна дівчинка
10:59, 18 лютого 2008Разное
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14-річна сестра і мати - травмовані
У Херсонській області унаслідок вибуху газу у приватному житловому будинку загинула 12-річна дівчинка, 14-річна сестра і мати загиблої були травмовані.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, інцидент стався увечері 17 лютого в с. Чорнобаївка Білозерського району.
45-річну матір госпіталізували до обласної лікарні з опіками 1-2 ступеню.
Збитки, завдані вибухом, встановлюються. Триває слідство.
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