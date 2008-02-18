На шахті ”Комсомолець Донбасу” під обвалом опинився гірник

У Донецькій області на шахті "Комсомолець Донбасу" в м. Кіровське стався обвал.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, обвал стався о 13.20 у першій східній лаві пласта Л6. Під обвалом залишилася одна людина, доля якої поки що невідома.

На шахту прибули рятувальники. Розпочато аварійно-рятувальні роботи.