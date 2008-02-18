На шахті ”Комсомолець Донбасу” під обвалом опинився гірник
15:07, 18 лютого 2008Разное
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Рятувальники розпочали роботи
У Донецькій області на шахті "Комсомолець Донбасу" в м. Кіровське стався обвал.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, обвал стався о 13.20 у першій східній лаві пласта Л6. Під обвалом залишилася одна людина, доля якої поки що невідома.
На шахту прибули рятувальники. Розпочато аварійно-рятувальні роботи.
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