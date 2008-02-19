У Запоріжжі через ”замінування” на 2 години паралізовало залізничний вокзал

Сьогодні робота залізничного вокзалу "Запоріжжя-1" - центрального залізничного вокзалу м. Запоріжжя - впродовж двох годин була паралізована у зв`язку з надходженням до міліції повідомлення про можливе замінування цього стратегічного об`єкту.

Як повідомили УНІАН у керівництві Управління МВС України в Запорізькій області, повідомлення про те, що один із жителів Запоріжжя заявив про намір замінувати залізничний вокзал надійшло сьогодні близько 9-ї ранку.

"До приміщення вокзалу негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи і фахівці вибухо-технічної служби облУВС. У зв`язку з потенційною загрозою вибуху з приміщення вокзалу було евакуйовано персонал і близько 100 пасажирів. Під час обстеження приміщень залізничного вокзалу, що зайняло близько 2-х годин, жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що рух поїздів в даний період часу не переривався, а зловмисника, який погрожував підірвати вокзал, було затримано.

На даний момент він перебуває під вартою. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.