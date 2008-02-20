На шахті в Донецьку вже третій тиждень гасять пожежу

У Донецьку на шахті "Куйбишевська" третій тиждень триває ліквідація пожежі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, станом на ранок 20 лютого на шахті тривало затоплення аварійної ділянки. Подано в цілому понад 16 тис. кубометрів води. Крім того, встановлено декілька перемичок з метою ізоляції аварійної виробки. Одночасно рятувальники здійснюють контроль шахтного повітря. Видобуток вугілля шахтою не ведеться.

Як повідомляв УНІАН, о 8 год. 45 хв. ранку 4 лютого на шахті "Куйбишевська" сталася пожежа. На момент пожежі в шахті перебувало 108 чоловік. Всі гірники, окрім одного, були благополучно евакуйовані з шахти. Доля одного з гірників дотепер залишається невідомою. Рятувальники планували здійснити ізоляцію ділянки, що горить, проте вимушені припинити роботи і відійти на безпечну відстань через збільшену концентрацію метану. Ліквідація пожежі була продовжена після розробки спеціального плану.