У Краматорську маршрутка зіткнулася з легковиком: постраждали 18 людей
09:10, 22 лютого 2008Разное
683 0
Правоохоронці проводять розслідування
У м. Краматорськ Донецької області, на перехресті вулиць Орджонікідзе та Маяковського сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом "Газель", в якому перебувало 25 пасажирів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо транспортної пригоди за первинною медичною допомогою звернулось 18 осіб, із них 5 осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Подія перебуває на контролі Головного управління МНС у Донецькій області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter