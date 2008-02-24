КамАЗ зім`яв Daewoo Lanos: загинули четверо осіб

У суботу о 10.44 поблизу Донецька на автошляху Донецьк-Запоріжжя "КамАЗ" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем "Daewoo Lanos".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинуло 2 особи та ще 2 особи померли у лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.

Всього за добу на території України було зареєстровано 113 ДТП, у яких загинуло 19 осіб та 133 - травмовано.