«Люстрація у судовій системі. Починати треба з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України!»

17 вересня, о 12:00 у Києві під стінами будинку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що знаходиться за адресою вулиця Механізаторів, 9, відбудеться мітинг, організований ВГО «Народний Рух «Третя республіка» з вимогою негайно провести люстрацію у ВККС.

У цьому органі влади сидять чиновники, що були призначені під час президентства Віктора Януковича й займалися тим, що покривали суддів-корупціонерів у всій державі. Але після Революції Гідності вони залишилися на своїх місцях. Вони не покарали суддів, що судили активістів Майдану. Навіть зараз керівництво Вищої кваліфкомісії фактично покриває суддів, які прийняли резонансні рішення. Корупція в ВККС стала притчею во язицех. Саме тому громадськість вимагає негайної люстрації керівництва: інакше ми знову скотимося до часів «покращення» Януковича.

Телефони: 228-55-33, (068)833-33-33