ДТП у Луганської області: загинули двоє та травмовані троє людей

У місті Красний Луч Луганської області водій легкового автомобіля "ВАЗ-2101" не впорався з керуванням, з`їхав з проїжджої частини та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб та троє осіб з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 109 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 24 особи та 144 - травмовано.