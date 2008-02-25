У Києві на станції метро «Вокзальна» під потяг упала людина

У Києві на станції метро «Вокзальна» під потяг потрапила людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного метрополітену, надзвичайна пригода сталася об 11.30.

Будь-яких подробиць у прес-службі на даний момент не надають, однак зазначають, що на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену тимчасово обмежено рух потягів.