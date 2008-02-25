У Києві на станції метро «Вокзальна» під потяг упала людина
12:06, 25 лютого 2008Разное
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На Святошинсько-Броварській обмежено рух
У Києві на станції метро «Вокзальна» під потяг потрапила людина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного метрополітену, надзвичайна пригода сталася об 11.30.
Будь-яких подробиць у прес-службі на даний момент не надають, однак зазначають, що на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену тимчасово обмежено рух потягів.
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