У Києві на станції метро «Вокзальна» під потяг упала людина

12:06, 25 лютого 2008
Разное
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На Святошинсько-Броварській обмежено рух

У Києві на станції метро «Вокзальна» під потяг потрапила людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного метрополітену, надзвичайна пригода сталася об 11.30.

Будь-яких подробиць у прес-службі на даний момент не надають, однак зазначають, що на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену тимчасово обмежено рух потягів.

 

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