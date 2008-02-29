На донецькій шахті досі шукають під завалом гірника

У Донецькій області на приватній шахті N1-6 (ТОВ "Комплекс") у Шахтарському районі рятувальники продовжують пошуки гірника, який потрапив сьогодні вранці під завал.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, впродовж дня рятувальники встановили, що обвал стався за 140 метрів від гирла допоміжного стволу пласта Н1. Обвал стався через аварію вагонетки, яка частково збила кріплення виробки. В результаті розвідки постраждалого гірника не виявлено, на голосовий зв`язок не відповідає.

У зв`язку із загрозою повторного обвалу і травмування відділення рятувальників було виведено на поверхню. На шахті розробляються заходи з безпечного виконання робіт рятувальників і доставки на шахту кріпильного матеріалу.

Як повідомляв УНІАН, обвал на приватній шахті N1-6 (ТОВ "Комплекс") в Шахтарському районі стався о 12 годині 45 хвилин 29 лютого в допоміжному стволі пласта Н1.

У результаті обвалу зник 45-річний гірник. Гірничорятувальники, які прибули на шахту, приступили до аварійно-рятувальних робіт.