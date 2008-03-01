У Києві сталася пожежа в Університеті ім. Шевченка

Близько 18 години 29 лютого у Шевченківському районі Київа по бульвару Тараса Шевченка, 14, на третьому поверсі, в аудиторії чотириповерхового будинку Інституту філології Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі вогнем пошкоджено шафу та три віконні рами. Жертв та постраждалих немає. О 19 год. 29 хв. чотирма відділеннями Державної пожежної охорони пожежу ліквідовано. Причина пожежі - встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.