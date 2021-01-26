Завтра, 27 січня, представники адвокатської спільноти збираються до Верховного Суду аби підтримати позицію ЄСПЛ, котрий виніс рішення щодо безпрецедентного порушення міжнародних зобов’язань України при розслідуванні справи «Золотого Мандарину».

Передісторія: За словами народного депутата VIII скликання, адвоката Георгія Логвинського, звертаючись до ЄСПЛ представники правоохоронних органів, стверджували, що «серед злочинів, які розслідуються НАБУ, є такі, які вчиняються їх організаторами у співучасті з адвокатами. Така особливість пов’язана з наявністю у адвокатів спеціальних знань і навичок, які вони можуть уміло використати для сприяння вчиненню злочинів… Найбільш характерно ця протиправна діяльність проявляється у наданні адвокатами порад чи безпосередньо допомоги…» Чи стане ця справа стала індикатором ставлення держави до адвокатів – адже п’ятеро з семи фігурантів є адвокатами - вирішить Суд - вважає Логвинський. - Влада ігнорує заклики професійної спільноти припинити нехтування її незалежністю. ЄСПЛ дав свою оцінку у цій справі – держава ганебно програла. І ось тепер у неї є шанс усвідомити допущені помилки і виправити ситуацію. Це має зробити Верховний Суд. Завтра о 10.00 у Великій Палаті Верховного Суду ми станемо на захист професії. На процесі виступатимуть, відстоюючи правду, справедливість та рішення ЄСПЛ, одні з найбільш авторитетних представників української адвокатури: Ярослав Зейкан, Валерія Лутковська, Олександр Лисак, Денис Пономаренко, Євген Солодко, Анатолій Яровий, Денис Шкаровський, Кирило Казак, Олександр Мірошник. Будуть присутніми також багато інших колег, чиї зусилля вже призвели до перемоги у ЄСПЛ. Ми закликаємо всіх підтримати наших колег в боротьбі за право на справедливий суд та повагу до адвокатів. Сила права вища за право сили!» - заявив Георгій Логвинський.

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Автор: УНІАН