«Шабо» почала випуск сухих вин «Шабо Reserve»

ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо» (Одеська обл.), один з великих виробників вина та коньяків, начало випуск сухих вин «Шабо Reserve».

Про це повідомила заступник генерального директора з маркетингу Жанна НІКІТІНА.

За її словами, цей продукт з’явиться на полицях магазинів з 20 травня цього року. Асортиментна лінійка включає 5 позицій – Шардоне, Каберне, Сапераві, Тельті Куйрук та Херес.

Вина будуть представлені у ціновій категорії біля 100 грн., і компанія розраховує, що їх продаж складе 1 тис. пляшок на місяць.

Довідка УНІАН. ТОВ «Промислово-торгова компанія Шабо» (Одеська обл.) – вертикально інтегрований виноробний холдинг з повним циклом виробництва. Компанія виробляє коньяк та вино під ТМ «Шабо». Компанія має біля 1 тис. га власних виноградників.