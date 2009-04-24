У Криму зменшується кількість туристів

Крим з початку року прийняв на відпочинок 189,2 тис. осіб, що на 22,7% менше показника за аналогічний період минулого року. Про це сказано в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного та курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, станом на 24 квітня в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах автономії організовано відпочили 81,8 тис. осіб. Це на 21,8% менше, аніж за такий же період минулого року.

На сьогодні в автономії працює 131 санаторно-курортне і туристичне підприємство, вони заповнені на 46,4%. 2008 року в цей час в Криму працювало на 7 курортних установ більше, коефіцієнт заповненості становив 45,6%.