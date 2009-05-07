В Україні з’являться продуктові магазини «Добрий Купець»

В Україні відкривається нова торгова мережа продуктових дискаунтерів «Добрий Купець», яка створюється на базі збанкрутілої мережі «МД Рітейл».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, з квітня ц.р. власник і генеральний директор нової мережі продуктових дискаунтерів «Добрий Купець» Олег КОЛМИКОВ почав переформатування магазинів мережі. У травні під новим брендом відкрилося шість магазинів, а в найближчі два місяці планується відкриття у новому форматі всіх 47 магазинів.

За словами О.КОЛМИКОВА, «у планах дуже швидко вийти на заданий рівень прибутковості без великих інвестицій. Так, основним напрямом стане оптимізація асортименту, навчання персоналу і виведення власних торгових марок».

У компанії відзначили, що формат магазинів «Добрий Купець» – дискаунтер з асортиментом товару в 2500-3000 позицій і можливістю оптових закупівель.

У першій половині ц.р. планується відкриття 60 магазинів «Добрий Купець», а до кінця року мережа налічуватиме близько 100 магазинів, представлених в Центральному і Східному регіонах України.

У компанії нагадали, що в кінці 2008 року Група компаній Midland досягла угоди з харківським дистриб`ютором продуктів харчування NS Ltd про продаж одного зі своїх непрофільних напрямів – роздрібної мережі магазинів біля дому «МД Рітейл».

На момент продажу мережа налічувала 47 діючих магазинів (площа кожного 250-350 кв.м), у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській і Луганській областях.