В Амазонії відбувся перший гастрономічний фестиваль

Перший гастрономічний фестиваль цими днями влаштували у перуанській Амазонії влаштували спеціально для популяризації місцевої кухні. Він відкрився у середу у найпрестижніших ресторанах Ліми з метою пропаганди багатих кулінарних традицій таких регіонів Перу, як Лотеро, Укайа, Амазонас.

Як заявила на церемонії відкриття фестивалю міністр зовнішньої торгівлі Перу Мерседес АРАОС, амазонська кухня є складовою частиною багатющого біорізноманіття цього району. За її словами, продукти, які використовуються при виготовленні традиційних страв перуанців, є екологічно чистими і мають багаторічну історію.

М.АРАОС нагадала, що перуанська кухня оголошена культурним надбанням нації. Рішення про це ухвалено Національним інститутом культури Перу на знак вшанування історичного внеску стародавніх племен, зокрема, у приготуванні величезної кількості найрізноманітніших рослинних і тваринних страв. Як продукт біологічного і культурного різноманіття, перуанська кухня походить від кулінарного досвіду різних етнічних і культурних груп, які населяли Перу тисячі років тому, відзначила міністр.