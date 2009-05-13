Газові господарства вимагають підвищити тарифи на транспортування газу

Газові господарства України оголосили про початок безстрокового страйку, що, на їхню думку, змусить чиновників звернути увагу на «катастрофічний стан газової інфраструктури».

Як повідомили УНІАН у профспілці працівників газових господарств України, вдатися до непопулярних дій їх змусило «небажання владних органів ухвалити дієві заходи для забезпечення безаварійної роботи мереж».

Наразі працівники галузі вимагають ефективного використання технічного персоналу без переведення працівників на неповний робочий день, без скорочення, або надання вимушених відпусток (без збереження заробітної плати – УНІАН). За даними профспілки, з початку року середня зарплата в газових господарствах впала на 400 гривень і нині залишається найнижчою серед базових галузей економіки країни. В свою чергу, працівники вимагають врахувати в тарифах повернення до нормативної кількості працюючих, здатних забезпечити надійне обслуговування мереж і передбачити в нових тарифах кошти для повноцінного проведення ремонтних робіт та забезпечення інвестицій в розвиток мереж. Зокрема, у вимогах йдеться про «забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання та повного і своєчасного технічного обслуговування».

«Невідповідність тарифів на транспортування та постачання природного газу економічно обґрунтованому рівню, збільшення технологічних втрат внаслідок подорожчання імпортованого палива, відсутність коштів на ремонт та оновлення мереж, скорочення обсягів постачання природного газу на 10-15%, а в окремих областях – в 1,5-2 рази, порівняно з показниками минулого року, – все це призвело до недоотримання підприємствами галузі коштів на суму 1,2 млрд. грн.», - констатують експерти.

За словами експертів галузі, Національна комісія регулювання електроенергетики «вперто ігнорує всі звернення щодо встановлення справедливих, економічного обґрунтованих тарифів на транспортування та постачання природного газу».

«Байдужість окремих чиновників до проблем галузі вже поставила на межу виживання 80 тисяч працівників газових господарств, які щоденно відповідають за безпеку споживачів. Якщо вимоги профспілок так і не будуть виконані, профспілки розпочнуть хвилю протестів не тільки у Києві, але й по всій Україні», - йдеться у повідомленні, переданому УНІАН.

Очікується, що у мітингах та акціях протестів 13-14 травня в Києві візьмуть участь близько 5 тисяч газовиків.

При цьому у профспілці працівників газових господарств наголошують, що на термін проведення акції протесту в Україні буде забезпечено безперебійне та безаварійне постачання споживачів. «Всі відповідальні за газопостачання працівники, в першу чергу - аварійні служби, будуть знаходитися на своїх робочих місцях, заходи безпеки буде посилено», - заспокоюють газовики.

Нагадаємо, що Всеукраїнська акція протесту газових господарств вже відбувалася в серпні минулого року. За даними галузевої профспілки, інформування уряду, профільних міністерств, Національної комісії регулювання електроенергетики «про вкрай тяжкий фінансовий стан газорозподільних підприємств та можливість техногенних катастроф» очікуваних результатів не надало. «За п`ять останніх років протяжність газорозподільних мереж збільшилася майже на 25% (23,7%) і сьогодні складає близько 300 тис. км., а кількість газифікованих квартир по країні досягла 11 млн. Безпека двох третин населення України прямо залежить від стану газового господарства. Водночас кількість розподільчих газопроводів, які потребують заміни, складає понад 60%», - констатують газовики.

За їхніми даними, у 2008 році в Україні зафіксовано 124 нещасних випадки з проривом газу - на 40% більше, ніж в 2007 році, постраждало 211 чоловік, загинуло – 90. У першому кварталі 2009 року при використанні побутового газу вже сталося 40 нещасних випадків, постраждало 75 чоловік, з них 51 загинув.