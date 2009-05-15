В Україні зникають дитячі табори

Напередодні закінчення навчального року головний клопіт у батьків – куди відправити на відпочинок дитину.

Дитячих таборів навколо Києва залишились одиниці. Вони зникають як явище, процес роздержавлення не оминув і ці заклади. Там, де раніше відпочивали сотні дітей, - тепер котеджі. А ті табори, що вціліли, борються за виживання з новими сусідами.

Нині в Конча-Заспі дитячим оздоровленям переймаються лише дві-три установи і в них путівки на все літо вже продані та ведуться останні приготування до відкриття: розвозять білизну у корпуси, фарбують стенди. А ще борються за свою територію.

Те, що столиця фактично залишилася без дитячих оздоровниць, власне, закономірність. Держава вже давно не опікується цим питанням. Вона фінансує лише "Артек" та "Молоду гвардію". Навколо них також постійно виникають земельні скандали.

Утримувати табір доволі складно, але попит на путівки щороку зростає. Хоча б через те, що не всі батьки у змозі самі все літо відпочивати з дітьми.

А на Миколаївщині третина дитячих оздоровчих закладів чорноморського узбережжя – небезпечні для життя. Цього року їм можуть не дозволити працювати. МНС-ники виявили порушення вимог пожежної безпеки.

Так, у селі Рибаківка, що вважається дитячим курортом - тут є 12 оздоровчих таборів, найбільше претензій до старих дерев’яних будиночків. Поки найближча пожежна машина подолає 20 кілометрів, вони згорять ущент, кажуть фахівці. "Відсутня вогнезахисна обробка будівлі. Висновок – всі будівлі цього дитячого оздоровчого табору не готові до експлуатації в даному сезоні", - відзначив начальник Березанського райвідділу МНС Віктор ДЕРЕНОВСЬКИЙ.

Інші недоліки лише на перший погляд здаються дрібними. Оголений електричний дріт, газова плита на кухні, світильник без плафона та неукомплектовані пожежні щити можуть стати причиною лиха. "Ми вже маємо гіркий досвід пожеж в оздоровчих закладах Криму, у геріатричних закладах Миколаївської області, де у результаті невиконання елементарних вимог пожежної безпеки наслідком стала загибель людей", - повідомив начальник відділу державного пожежного нагляду Сергій ЗІМІН.

Директори дитячих таборів запевняють – до заїзду перших дітей недоліки усунуть. Щоправда, виконати частину вимог пожежників заклади не були готові узагалі – адже такі вимоги змінюються щороку."Ми зараз підписали договор на установку кнопки GPRS, яка з’єднує мобільний зв’язок із Коблевською та Березанською станціями пожежних МНС", - повідомив директор дитячого оздоровчого табору Сергій ЛІСОВИЙ.

Кожен дитячий табір як підприємство сам вирішує, коли починати новий сезон, та у будь-якому разі не раніше, аніж дозволять МНС-ники. Минулого року через нехтування правилами пожежної безпеки частина закладів відкрили сезон лише у липні. Кілька баз не відкрилися взагалі.

ICTV, ТСН