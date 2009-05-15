У Росії здешевлять реєстрацію для трудових мігрантів

У Росії 1 липня поточного року буде створено Федеральне державне унітарне підприємство (ФДУП), що надаватиме усі послуги, які зараз надає міграційна служба, у режимі «єдиного вікна». Відповідне рішення було ухвалене Федеральною міграційною службою РФ з метою боротьби з корупцією.

У відомстві пояснюють, що дана ініціатива усуне тіньових посередників, які встановлюють невиправдано високі ціни за свої послуги, і дозволить спрямувати грошові потоки у федеральну скарбницю. У ФДУПі в стислі терміни можна буде зробити закордонний паспорт, одержати консультацію з участі роботодавців у заявочній кампанії і квотуванні, а також оформити мігрантам дозвіл на роботу.

За даними директора ФМС Костянтина РОМОДАНІВСЬКОГО, за 2008 рік трудовим мігрантам у Росії було видано 4,5 млн. дозволів на роботу. При цьому на територію РФ в`їхало 14,4 мільйона іноземних громадян.

BFM