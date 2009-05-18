У банках не вистачає комірок для зберігання цінностей

Співробітник роздрібного обслуговування фізичних осіб Білоцерківського відділення Укрсоцбанку заявляє про брак банківських комірок для зберігання цінностей.

Про це він сказав у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745) 16 - 22 травня 2009 р.).

«Щоб абонувати у нас сейф, необхідно записатися в чергу. Нині у нас сформована черга на три роки наперед, при цьому ми не гарантуємо отримання комірки навіть після того. Як альтернативу ми пропонуємо клієнтам ощадний рахунок у банку з правом зняття вкладів у будь-який момент», - повідомив він.

За словами начальника Білоцерківського відділення Укрпромбанку Олени СЕЛІВАНОВОЇ, зберігання цінностей у банківських сейфах стає дедалі популярнішим серед населення через збільшення злочинності.

«Через фінансову кризу різко зросла злочинність, а втратити у наш час навіть невеликі заощадження й особисті прикраси - це катастрофа. Два клієнти, абоненти комірок у нашому відділенні банку, розповіли, що в їх квартирах вже побували грабіжники, які пішли спіймавши облизня», - відзначила вона.

Наголошується, що ця послуга має попит не тільки серед багатих людей, а й у середнього класу. Вартість послуги залежить від терміну найму й розміру комірки. Найвища ціна - абонувати сейф подобово, строком до одного місяця. Коштує така послуга близько 12 грн. на добу. За абонування комірки терміном більш ніж на півроку, стандартний сейф формату А-4 і заввишки 10 см (сотка) обійдеться близько 4 грн. на добу, «двохсотка» - до 6 грн. і так далі… Окрім цього клієнт вносить заставу в сумі 500 грн. за ключі. У разі їх втрати застава використовується для виготовлення нових, оскільки банку не має дублікатів ключів.

Також наголошується, що подібні послуги населенню в Україні почали надавати порівняно недавно - п`ять років тому навіть у столиці їх надавали не всі банки. А сьогодні банківські комірки в дефіциті.