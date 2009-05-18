У банках не вистачає комірок для зберігання цінностей
Клієнти банків займають черги
Співробітник роздрібного обслуговування фізичних осіб Білоцерківського відділення Укрсоцбанку заявляє про брак банківських комірок для зберігання цінностей.
Про це він сказав у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№17 (745) 16 - 22 травня 2009 р.).
«Щоб абонувати у нас сейф, необхідно записатися в чергу. Нині у нас сформована черга на три роки наперед, при цьому ми не гарантуємо отримання комірки навіть після того. Як альтернативу ми пропонуємо клієнтам ощадний рахунок у банку з правом зняття вкладів у будь-який момент», - повідомив він.
За словами начальника Білоцерківського відділення Укрпромбанку Олени СЕЛІВАНОВОЇ, зберігання цінностей у банківських сейфах стає дедалі популярнішим серед населення через збільшення злочинності.
«Через фінансову кризу різко зросла злочинність, а втратити у наш час навіть невеликі заощадження й особисті прикраси - це катастрофа. Два клієнти, абоненти комірок у нашому відділенні банку, розповіли, що в їх квартирах вже побували грабіжники, які пішли спіймавши облизня», - відзначила вона.
Наголошується, що ця послуга має попит не тільки серед багатих людей, а й у середнього класу. Вартість послуги залежить від терміну найму й розміру комірки. Найвища ціна - абонувати сейф подобово, строком до одного місяця. Коштує така послуга близько 12 грн. на добу. За абонування комірки терміном більш ніж на півроку, стандартний сейф формату А-4 і заввишки 10 см (сотка) обійдеться близько 4 грн. на добу, «двохсотка» - до 6 грн. і так далі… Окрім цього клієнт вносить заставу в сумі 500 грн. за ключі. У разі їх втрати застава використовується для виготовлення нових, оскільки банку не має дублікатів ключів.
Також наголошується, що подібні послуги населенню в Україні почали надавати порівняно недавно - п`ять років тому навіть у столиці їх надавали не всі банки. А сьогодні банківські комірки в дефіциті.