Британцям доплачуватимуть за придбання автомобілів

Майже три тисячі доларів США отримає кожен британець, який вирішить купити нову машину.

В Об`єднаному Королівстві набрала чинності державна програма допомоги місцевим автовиробникам. Щоби заохотили людей до придбання, уряд видаватиме спеціальні субсидії. Для цього слід віддати свою стару машину - якій має бути більше десяти років - і заявити про намір придбати нову. В уряді сподіваються, це допоможе врятувати від закриття британські заводи, які через фінансову кризу ледве зводять кінці з кінцями.

5 канал