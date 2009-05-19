Британцям доплачуватимуть за придбання автомобілів
09:26, 19 травня 2009Права споживачів
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Так їх заохочуватимуть до покупок
Майже три тисячі доларів США отримає кожен британець, який вирішить купити нову машину.
В Об`єднаному Королівстві набрала чинності державна програма допомоги місцевим автовиробникам. Щоби заохотили людей до придбання, уряд видаватиме спеціальні субсидії. Для цього слід віддати свою стару машину - якій має бути більше десяти років - і заявити про намір придбати нову. В уряді сподіваються, це допоможе врятувати від закриття британські заводи, які через фінансову кризу ледве зводять кінці з кінцями.
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