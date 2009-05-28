Алкогольні напої «Кропива» та «Горілочка» визнані найкращими в Каннах

Продукція групи компаній «ПетРус» - торгові марки «Горілочка» та «Кропива» - здобули гран-прі на десятому Міжнародному дегустаційному конкурсі “United Vodka-2009”.

Про це сьогодні, під час прес-конференції в УНІАН повідомила президент та засновник компанії «ПетРус» Людмила РУСАЛІНА.

За її словами, відповідний конкурс проходив в рамках 62-го Каннського фестивалю. Л.РУСАЛІНА зауважила, що за оцінкою журі, «Горілочка» та «Кропива» (яка належить ректору Київського університету культури та мистецтв Михайлу ПОПЛАВСЬКОМУ) складають реальну конкуренцію світовим горілкам за якісними параметрами.

Вона також зауважила, що до складу журі входили відомі ресторатори, бармени та виробники горілчаних напоїв. «Дегустація горілок відбувалася в закритий спосіб, і те, що саме українські торгові марки здобули перемогу, є великим досягненням», - сказала Л.РУСАЛІНА.

За її словами, для кожного виробника важливо брати участь у незалежних рейтингах світового рівня та здобути перемогу для того, щоб споживачі були впевнені у високій якості продукції. «Ще більш приємно, що нагородження відбувалося під час проведення Каннського фестивалю, що дає можливість представляти Україну та зміцнювати бізнес-зв’язки», - сказала вона.

У свою чергу, український модельєр Діана ДОРОЖКІНА зауважила, що входила до складу делегації, яка була присутня на церемонії нагородження в Каннах. Д.ДОРОЖКІНА зауважила, що в результаті цього візиту була досягнута домовленість про представлення її колекції на показі мод в Каннах, що відбудеться в січні місяці. Д.ДОРОЖКІНА повідомила, що представлення колекції відбуватиметься за підтримки компанії «ПетРус».

Під час прес-конференції ректор Київського університету культури та мистецтв М.ПОПЛАВСЬКИЙ, якому належить бренд горілки «Кропива» висловив задоволення, що цей продукт був високо оцінений міжнародним журі. «Я тепер буду з насолодою пити вже тепер золоту «Кропиву», - сказав він.

М.ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що горілка «Кропива» робиться на основі витяжки з кропиви за старовинними рецептами його матері. Крім того, він повідомив, що частина коштів від продажу горілки «Кропива» йтиме на реалізацію телевізійного проекту «Крок до зірок».