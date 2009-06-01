Дніпровський узвіз у Києві з 1 червня закритий для проїзду

Комісія з надзвичайних ситуацій при Київській міській державній адміністрації ухвалила рішення про термінові роботи на Дніпровському узвозі для локалізації руйнівних процесів, а саме: зсуву і пов`язаного з цим пошкодження дорожнього полотна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, з 1 червня на Дніпровському узвозі у Печерському районі столиці планується повністю перекрити рух транспорту для проведення протиаварійних робіт.

Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов`язаних із ремонтом дороги, і про наявні недоліки в технічному стані покриттів вулиць інформувати диспетчера корпорації за телефоном 284-74-19 (цілодобово).