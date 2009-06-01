Дніпровський узвіз у Києві з 1 червня закритий для проїзду
12:22, 01 червня 2009Права споживачів
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У зв`язку з роботами по локалізації зсуву
Комісія з надзвичайних ситуацій при Київській міській державній адміністрації ухвалила рішення про термінові роботи на Дніпровському узвозі для локалізації руйнівних процесів, а саме: зсуву і пов`язаного з цим пошкодження дорожнього полотна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.
Зокрема, з 1 червня на Дніпровському узвозі у Печерському районі столиці планується повністю перекрити рух транспорту для проведення протиаварійних робіт.
Корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов`язаних із ремонтом дороги, і про наявні недоліки в технічному стані покриттів вулиць інформувати диспетчера корпорації за телефоном 284-74-19 (цілодобово).
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